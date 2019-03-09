Федор Чалов: "Попросил Нисимуру выучить самые простые русские слова"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после победы над "Рубином" (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России отметил, что первый гол успокоил армейцев.

– Нашей главной задачей было забить быстрый мяч, – сказал Чалов. – Мы с ней справились. "Рубин" раскрылся, и нам стало гораздо легче играть. Появилось больше зон, и во втором тайме мы реализовали свои моменты.

– Матч с тульским "Арсеналом" ЦСКА проиграл, причем по делу. Насколько тяжело было психологически готовиться к матчу с "Рубином"?

– Ту игру мы уже забыли, разобрали свои ошибки и сегодня вышли со свежей головой. Думаю, что хорошо провели этот матч.

– Как вам такой "Рубин", у которого очень большая группа игроков ушла? В нападении он практически ничего не смог создать.

– До забитого мяча было сложно, но первый гол нас успокоил. Мы понимали, что соперник не будет атаковать, а сядет на свою половину поля. В общем, свою задачу мы выполнили.

– Насколько у вас хорошее взаимопонимание с Нисимурой, который не знает английского языка?

– Мы с ним общаемся на языке футбола. Он учит русские слова и по-английски знает пару фраз. Поэтому более-менее друг друга понимаем. Я ему говорил, чтобы он учил самые простые русские слова, игровые. Он в этом прибавляет.

– Вы с ним одинаковые форварды по комплекции. Насколько различаются ваши задачи на поле?

– Мы скорее дополняем друг друга. Нет определенной задачи. Играем в паре.

– Вдвоем играть сложнее или проще?

– Сложно. Прошла только вторая игра. Нам надо наработать с ним какие-то взаимодействия.

– После выезда в Грозной Гончаренко сказал, что такой ЦСКА ему не нужен. Обидно было это слышать?

– Я этого не слышал. Все уже в прошлом. Мы все уже обсудили между собой.

– Скоро оглашение состава сборной России. Вы ждете вызова?

– Впереди еще одна игра. Давайте подождем. (Елена Григорьевская, Андрей Михайлов)

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