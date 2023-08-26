Сафонов признался, что продал бы защитника «Динамо» Сазонова

Футбольный агент Алексей Сафонов признался, что продал бы защитника московского «Динамо» Сабу Сазонова, если бы работал в столичном клубе.

«Кто следующий вслед за Арсеном Захаряном способен уехать в Европу? Факторов много. Наверное, тот же Тюкавин, Зиньковский, Пиняев. Пишут, что у Сазонов есть предложения от европейских клубов? Когда трансферное окно идёт, постоянно какие-то слухи. Сазонов — не русский игрок, но на месте «Динамо» я бы его продал, если бы было предложение. Ему уехать проще, потому что он теперь играет за сборную Грузии», — приводит слова Сафонова Legalbet.

Соглашение 21-летнего грузина с «Динамо» действует до лета 2024 года. В этом сезоне на его счету 4 матча во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает Сазонова в 3 миллиона евро.