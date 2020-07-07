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Фарфан вернулся к тренировкам. Он не играл с июня прошлого года

7 июля 2020, 14:14
Джефферсон Фарфан. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Джефферсон Фарфан. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возобновил тренировки, сообщает пресс-служба железнодорожников.

35-летний перуанец не появлялся на поле c июня 2019 года из-за травмы колена, полученной в матче за сборную на Кубке Америки. Также, форвард успел переболеть коронавирусом.

Фарфан выступает за «Локомотив» с зимы 2017 года. Вместе с командой он становился чемпионом России (2017/18), а также дважды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19) и один раз — Суперкубок России (2019).

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