Фарфан вернулся к тренировкам. Он не играл с июня прошлого года
7 июля 2020, 14:14
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возобновил тренировки, сообщает пресс-служба железнодорожников.
35-летний перуанец не появлялся на поле c июня 2019 года из-за травмы колена, полученной в матче за сборную на Кубке Америки. Также, форвард успел переболеть коронавирусом.
Фарфан выступает за «Локомотив» с зимы 2017 года. Вместе с командой он становился чемпионом России (2017/18), а также дважды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19) и один раз — Суперкубок России (2019).
Guess who's back ? pic.twitter.com/OtCy33y0Sy— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 7, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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