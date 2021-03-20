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«Милан» интересуется полузащитником ЦСКА Николой Влашичем

10:27
Никола Влашич. Фото stopandgoal.com.
Никола Влашич. Фото stopandgoal.com.
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вызывает интерес у «Милана», сообщает 20 марта La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб контактировал с представителями игрока. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро. Другой игрок, который может перейти в «Милан» — форвард «Фиорентины» Душан Влахович. Его оценивают в 40 миллионов.

23-летний Влашич в текущем сезоне провел 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил 11 мячей при шести голевых передачах. У 21-летнего Влаховича 29 матчей за «Фиорентину», 12 голов и один результативный пас.

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