«Милан» интересуется полузащитником ЦСКА Николой Влашичем
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вызывает интерес у «Милана», сообщает 20 марта La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, итальянский клуб контактировал с представителями игрока. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро. Другой игрок, который может перейти в «Милан» — форвард «Фиорентины» Душан Влахович. Его оценивают в 40 миллионов.
23-летний Влашич в текущем сезоне провел 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил 11 мячей при шести голевых передачах. У 21-летнего Влаховича 29 матчей за «Фиорентину», 12 голов и один результативный пас.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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