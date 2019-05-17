Фанаты "Анжи" просят Сулеймана Керимова спасти клуб от исчезновения

Болельщики "Анжи" написали открытое письмо бывшему владельцу и российскому бизнесмену Сулейману Керимову с призывом спасти клуб от исчезновения, информирует официальная группа махачкалинского клуба Вконтакте.

Ранее стало известно, что "Анжи" не смог пройти процедуру лицензирования РФС на следующий сезон. Команда покинет премьер-лигу по итогам нынешнего чемпионата. Керимов был владельцем махчачкалинского клуба с 2011 по 2016 год.

– 26 мая "Анжи" сыграет свой последний домашний матч в этом сезоне. Возможно, этот матч окажется последним в нашей истории.

В этот тяжелый для нас момент мы вновь обращаемся к вам. Уверены, в глубине души и вам будет обидно, если умрет клуб, в который было вложено столько усилий, средств и эмоций.

За прошедший год мы ещн раз убедились – кроме вас, похоже, никто не способен сохранить для Дагестана его главный спортивный символ, благодаря которому о Дагестане знают в любом уголке мира. Поэтому просим вас вновь взять клуб под свое крыло и не дать ему погибнуть навсегда!

С надеждой и верой в славное будущее родной команды, преданные болельщики футбольного клуба "Анжи" Махачкала, Дагестан! – написано в заявлении болельщиков "Анжи".

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