Роберто Карлос заявил, что готов помочь "Анжи"

Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос выразил готовность оказать помощь клубу.

- Очень трудно видеть "Анжи" в этой ситуации после того, что было сделано, - цитируют бразильца "РИА Новости". - Сулейман Керимов вывел "Анжи" на очень высокий уровень. Если они попросят о поддержке, я буду рад ее оказать.

Ранее стало известно, что "Анжи" не смог пройти процедуру лицензирования РФС на следующий сезон. Команда покинет премьер-лигу по итогам нынешнего чемпионата.

Роберто Карлос провел 28 матчей за "Анжи", забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

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