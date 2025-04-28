«Фратрия» — о матче «Спартак» — ЦСКА: «Мертвые кони не создали ни одного момента»

Фанатская группировка «Спартака», «Фратрия», прокомментировала поражение красно-белых в матче с ЦСКА (1:2) в 26-м туре РПЛ.

«Спартак» проиграл в дерби. Мертвые кони не создали ни одного момента, но победили 2:1. У нас еще Бабич удален. «Спартак» выпал из тройки призеров», — говорится в Telegram-канале «Фратрии».

ЦСКА (51 очко) поднялся на третье место в РПЛ, обойдя «Спартак» (50), который опустился на четвертую строчку.