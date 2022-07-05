Агент Мартинса рассказал, когда игрок прибудет в расположение «Спартака»

Александр Боннефон, агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса рассказал «СЭ», когда игрок прибудет в расположение команды.

«У Кристофера ничего серьезного нет. Скоро он вернется к команде», — сказал Боннефон «СЭ».

Ранее сообщалось, что полузащитник Кристофер Мартинс пока не прибыл в Россию из-за проблем со здоровьем.

В начале июня «Спартак» выкупил трансфер Мартинса у швейцарского клуба «Янг Бойз» и подписал с 25-летним футболистом контракт на четыре года.

Мартинс с февраля этого года провел за «Спартак» 14 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 3 результативных передачи.