«Факел» — «Локомотив»: Тикнизян вывел гостей вперед

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян вывел свою команду вперед в матче второго тура РПЛ с «Факелом».

24-летний армянин отметился на 60-й минуте матча. Этот гол стал для футболиста третьим за три матча сезона-2023/24.

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