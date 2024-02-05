«Факел» в товарищеском матче сыграл вничью с КАМАЗом

«Факел» в товарищеском матче в турецком Белеке сыграл вничью с КАМАЗом со счетом 1:1.

На гол Романа Акбашева команда из Набережных Челнов ответила точным ударом Валерия Почивалина.

В следующем матче «Факел» сегодня сыграет с ЦСКА. Начало встречи в 17.30 мск.

Товарищеские матчи. Клубы

«Факел» — КАМАЗ — 1:1 (1:1)

Голы: Акбашев, 37 (1:0). Почивалин, 39 (1:1).

«Факел»: Гудиев (Доровских, 46), Кудряшов, Суслов (Багателия, 46), Черов, Акбашев (Поярков, 73), Мендель, Селе, Моцпан, Ивлев, Багамаев, Якимов, Максимов.

КАМАЗ: Анисимов (Самок, 46), Почивалин, Полюткин (Ратников, 46), Аюкин (Абрамов, 32), Гюрджан (Иванов, 46), Гаглоев, Куль (Кириллов, 46), Родин (Защепкин, 46), Горелов (Таликин, 46), Абдуллаев (Фартуна, 32), Укомский (Щербатюк, 46).

5 февраля. Белек. Стадион 2-е поле отеля «Корнелия Даймонд».