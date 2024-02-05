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5 февраля, 13:12

«Факел» в товарищеском матче сыграл вничью с КАМАЗом

Сергей Разин
корреспондент
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«Факел» в товарищеском матче в турецком Белеке сыграл вничью с КАМАЗом со счетом 1:1.

На гол Романа Акбашева команда из Набережных Челнов ответила точным ударом Валерия Почивалина.

В следующем матче «Факел» сегодня сыграет с ЦСКА. Начало встречи в 17.30 мск.

Товарищеские матчи. Клубы

«Факел» — КАМАЗ — 1:1 (1:1)

Голы: Акбашев, 37 (1:0). Почивалин, 39 (1:1).

«Факел»: Гудиев (Доровских, 46), Кудряшов, Суслов (Багателия, 46), Черов, Акбашев (Поярков, 73), Мендель, Селе, Моцпан, Ивлев, Багамаев, Якимов, Максимов.

КАМАЗ: Анисимов (Самок, 46), Почивалин, Полюткин (Ратников, 46), Аюкин (Абрамов, 32), Гюрджан (Иванов, 46), Гаглоев, Куль (Кириллов, 46), Родин (Защепкин, 46), Горелов (Таликин, 46), Абдуллаев (Фартуна, 32), Укомский (Щербатюк, 46).

5 февраля. Белек. Стадион 2-е поле отеля «Корнелия Даймонд».

ФК КАМАЗ
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
2.03 19:30
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 - : -
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Пари НН – Факел
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