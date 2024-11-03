«Факел» — «Химки»: Якимов, Бакаев и Заболотный начнут матч РПЛ в старте

Появились стартовые составы «Факела» и «Химок» на матч 14-го тура чемпионата России.

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Калинин, Дзиов, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Селе, Мертенс, Каштанов.

«Химки»: Кокарев, Филин, Голубович, Анджелкович, Ориньо, Бакаев, Хосонов, Вера, Мехия, Заболотный, Руденко.

Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало — в 17.30 по московскому времени.