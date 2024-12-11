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Сегодня, 11:15

Макгиди рассказал, что смотрит фильмы о Путине: «Его история не может быть неинтересной»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» рассказал об интересе к фильмам о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

— В одном из интервью вы сказали, что до сих пор читаете книги и смотрите фильмы о России и Владимире Путине.

— Да, это так.

— Откуда такой интерес?

— Да просто любопытно. Наверное, потому что у меня есть определенная связь с Россией, ведь я там жил. Порой смотрю ролики, снятые людьми, которые ездят в Москву как туристы. Очень нравится снова видеть те места и сравнивать их реакцию с той, что была у меня в свое время.

Ну а история Владимира Путина не может не быть интересной. О нем есть много документальных фильмов. Я смотрел и про Эдварда Сноудена, который покинул США, и теперь он в России в убежище...

Из последнего читал книгу Билла Браудера «Красный циркуляр». Не уверен, слышали ли вы о ней. Главный герой — биржевой маклер, который переезжает в Россию, становится олигархом, а затем он почти теряет свою компанию, что, вероятно, случалось довольно часто в вашей стране. Интересное чтиво.

Эйден Макгиди, Валерий Карпин, Унаи Эмери. «Челоянц принес сумку, набитую деньгами, и бросил ее на стол. Комбаровы начали делить премиальные». Мощное интервью Макгиди

Эйден Макгиди
ФК Спартак (Москва)
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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