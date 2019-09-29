Евсеев заявил, что у «Уфы» боевой состав на матч с «Рубином»
13:58
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев -о матче с «Рубином» в 11-м туре чемпионата России.
— Серия без побед в гостях? Любые серии когда-то заканчиваются, — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч премьер». — Надеемся, что она закончится как можно скорее. Каждая команда по-своему хороша. У «Рубина сменился тренер. поменялся вектор развития. У «Уфы» боевой состав.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 833Все опросы
ЦСКА вышел на первое место в РПЛ. А кто фаворит чемпионата?
Дополнительная информация
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи