Евсеев ушел в раздевалку «Уфы», не дождавшись окончания матча с ЦСКА
21:02
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ушел в раздевалку своей команды за минуту до окончания матча 1/8 финала Кубка России с ЦСКА (0:1).
Случилось это сразу после гола полузащитника армейцев Яка Бийола на 92-й минуте.
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