Евсеев считает, что «Уфа» выполнила план на игру с «Оренбургом»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев заявил, что команда выполнила план на игру 16-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (0:0).

— Мы то, что с командой планировали, и пытались сделать, — приводит слова тренера официальный сайт «Оренбурга». — Да, где-то соперник нас переигрывал, где-то в атаке не получалось. Но то, что «Оренбург» старается много подавать, то мы смогли справиться с этим. Во всяком случае, подачи проходили только под давлением.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр