Евсеев назвал футболистов РПЛ, добившихся большого прогресса в 2020 году

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в Instagram рассказал, кто, по его мнению, достиг большого прогресса в РПЛ в 2020 году.

Специалист отметил, что выбор очень большой и в основном это молодые русские игроки.

«Зенит» — Мостовой. Он стал играть постоянно в лучшем на данный момент клубе страны, получил вызов в сборную, дебютировал в ней. Пока еще не на первых ролях, но большой шаг вперед сделан. ЦСКА — Дивеев и Кучаев. Они еще в прошлом сезоне показали себя. Но прогресс в том, что оба доросли до сборной. Дивеев дебютировал в ней увереннее. Молодежная сборная добилась результата, Дивеев стал основным защитником ЦСКА, и Кучаев тоже сыграл во второй половине года сильнее, чем в первой.

«Ростов» — Глебов. Карпин доверяет ему, Глебов уже примерял авансом на себя капитанскую повязку. Интересный, смышленый полузащитник с характером. У «Динамо» назову троих: Лесового, Евгеньева и Фомина.

Лесовой быстрый, с обводкой. Попал в скоростную команду и пришелся ко двору. С уходом Рыкова Евгеньев стал играть постоянно и, как и одноклубник, тоже получил вызов в сборную. На последнем сборе у Черчесова было много молодых, но позиция центрального защитника проблемная среди россиян. При Шварце Евгеньев играет более раскрепощенно и открыто. И Фомин. Одно дело играть в «Уфе», другое — стать основным, своим игроком в «Динамо», стать постоянным игроком в сборной. Очень высокий интеллект, почти не допускает ошибок.

«Краснодар» — конечно же Сафонов. Основной вратарь большого клуба в таком возрасте. Мы все ждём его и в воротах национальной сборной, а не просто приглашения туда для адаптации и знакомства. Следующий год для него очень важный. Играть придется много: первая и молодежная сборные, Лига Европы, РПЛ. У «Рубина» бы отметил прогресс Макарова. Игрок ярко зашел в лигу из ФНЛ. Голы, мастерство. Ничего не боится, хочет расти. В молодежную сборную вызывается. Это все наши.

Если говорить о легионерах, хотел бы отметить прогресс в «Ахмате» Бериши. Он играет более вертикально, и теперь опасность от него исходит к чужим воротам, а не поперек поля. Стал ярким атакующим игроком. Жду, что в 2021-м все они продолжат расти в своем мастерстве", — написал Евсеев.

44-летний Евсеев покинул «Уфу» в октябре 2020 года и с тех пор остается без команды.