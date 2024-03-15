Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об экс-владельце клуба Леониде Федуне.

— От какого шага вы отговаривали Федуна особенно долго?

— От увольнения Руя Витории. Мы немножко повздорили, даже поорали друг на друга. Он первый вспылил, сорвался на крик, я не сдержался, ответил...

— Ого. Леонид Арнольдович не требовал беспрекословного подчинения?

— Тут как в армии. Пока решение не принято, ты можешь отстаивать свою точку зрения. Как только оформлен приказ, под козырек и выполняй. Поскольку Федун тоже в прошлом военный, мы оба понимали, где проходит черта.