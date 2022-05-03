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Павлюченко считает, что «Динамо» могло составить «Зениту» серьезную конкуренцию в сезоне

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко заявил, что «Динамо» могло составить «Зениту» серьезную конкуренцию в сезоне Тинькофф РПЛ.

«Команда просто выше всех остальных на голову. «Зенит» откровенно сильнее всех команд в лиге, сама игра на порядок сильнее. В составе множество сильных футболистов. «Динамо» тоже хорошо смотрелось по ходу этого сезона, могли побороться за чемпионство, но не хватило опыта. Команда еще молодая, посмотрим, как у них сложится в следующем сезоне», — цитирует Павлюченко «РБК Спорт».

В субботу, 30 апреля, «Зенит» на «Газпром Арене» победил «Локомотив» (3:1) и за три тура до конца первенства стал чемпионом России. Команда Сергея Семака набрала 61 очко за 27 матчей чемпионата и, таким образом, стала недосягаемой для конкурентов и гарантировала себе титул. «Динамо» может догнать «Зенит» по очкам, но при равенстве очков уступит по результатам личных встреч.

Питерский клуб выиграл чемпионат страны 4-й раз подряд и 8-й раз в истории. Также сине-бело-голубые становились чемпионами СССР — в 1984 году.

Источник: https://sportrbc.ru/news/6270f2eb9a7947ab9452072c
Роман Павлюченко
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
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28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
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Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Сочи

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П
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Далер Кузяев

Зенит

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Крылья Советов

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Краснодар

 6
И К Ж
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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