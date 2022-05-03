Павлюченко считает, что «Динамо» могло составить «Зениту» серьезную конкуренцию в сезоне

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко заявил, что «Динамо» могло составить «Зениту» серьезную конкуренцию в сезоне Тинькофф РПЛ.

«Команда просто выше всех остальных на голову. «Зенит» откровенно сильнее всех команд в лиге, сама игра на порядок сильнее. В составе множество сильных футболистов. «Динамо» тоже хорошо смотрелось по ходу этого сезона, могли побороться за чемпионство, но не хватило опыта. Команда еще молодая, посмотрим, как у них сложится в следующем сезоне», — цитирует Павлюченко «РБК Спорт».

В субботу, 30 апреля, «Зенит» на «Газпром Арене» победил «Локомотив» (3:1) и за три тура до конца первенства стал чемпионом России. Команда Сергея Семака набрала 61 очко за 27 матчей чемпионата и, таким образом, стала недосягаемой для конкурентов и гарантировала себе титул. «Динамо» может догнать «Зенит» по очкам, но при равенстве очков уступит по результатам личных встреч.

Питерский клуб выиграл чемпионат страны 4-й раз подряд и 8-й раз в истории. Также сине-бело-голубые становились чемпионами СССР — в 1984 году.