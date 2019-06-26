15:08 | Футбол — РПЛ

Евгений Гинер: "В Берлине климат такой же, как в Москве. Они играют, и мы должны"

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Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что обновление инфраструктуры российских стадионов может позволить проводить матчи в холоднее время года.

– Если увеличить число команд в премьер-лиге, то как Кубок вместить в календарь?

– Неудобно отвечать вопросом на вопрос. Сколько команд в чемпионатах большой пятерки?

– От 18 до 20. Но у них климат. Они играют в январе, феврале.

– Одно дело играть в феврале в Италии. В Берлине климат такой же, как в Москве. Они играют, и мы должны играть. Должны сделать инфраструктуру и все остальное. Мы для нашего стадиона нашли хорошую систему, который инфракрасными лучами будет обогревать. Людям при -10 не будет такого ощущения. Если будет -3, но что это такое для нашего человека, абсолютно нормальная температура. Если какой-то матч сорвался из-за катаклизма. Выпало много снега или ударил мороз, у нас есть резервные дни, можем перенести.

Когда слушаю поборников играть по "весна-осень", возникают вопросы. 30 ноября в 30-м туре всегда тепло, а 30 ноября в 15-м туре, всегда холодно. И это не годится. Предположим, что даже холодно, так можно перенести. Мы же все помним, как страна два часа ждала, когда стадион "Торпедо" чистили стадион под матч ЦСКА"Спартак". Потому что перенести было нельзя и все матчи должны были в одно время начинаться. Но это же было хорошо, интересно (смеется). Когда объясняешь, что есть резервные дни, и они играются в середине недели. Возьмите себя, вы что-то лучше делаете, если это происходит постоянно, а не изредка?

– Да.

– И тут мы не поднимаем вопрос. Мы играем всего 31 матч. Мы зарплату платим не за столько матчей. Особенно за красные паспорта и все остальное (смеется). Ладно, в ЦСКА ребята играют в сборных, в еврокубках и набирается 50 матчей. А так клубы платят такие деньги и будут играть 34 матча, плюс Кубок надо поднимать. У нас он обезличивается. Для того чтобы не мы не посылали молодежь в Хабаровск, потому что на носу матч в Лиге чемпионов. И Бог с ним, как сыграем. А при двойных играх, так делать не будет, а все будет по нормальному. (Арман Мкртчян)

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