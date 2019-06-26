Евгений Гинер: "В Берлине климат такой же, как в Москве. Они играют, и мы должны"

Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что обновление инфраструктуры российских стадионов может позволить проводить матчи в холоднее время года.

– Если увеличить число команд в премьер-лиге, то как Кубок вместить в календарь?

– Неудобно отвечать вопросом на вопрос. Сколько команд в чемпионатах большой пятерки?

– От 18 до 20. Но у них климат. Они играют в январе, феврале.

– Одно дело играть в феврале в Италии. В Берлине климат такой же, как в Москве. Они играют, и мы должны играть. Должны сделать инфраструктуру и все остальное. Мы для нашего стадиона нашли хорошую систему, который инфракрасными лучами будет обогревать. Людям при -10 не будет такого ощущения. Если будет -3, но что это такое для нашего человека, абсолютно нормальная температура. Если какой-то матч сорвался из-за катаклизма. Выпало много снега или ударил мороз, у нас есть резервные дни, можем перенести.

Когда слушаю поборников играть по "весна-осень", возникают вопросы. 30 ноября в 30-м туре всегда тепло, а 30 ноября в 15-м туре, всегда холодно. И это не годится. Предположим, что даже холодно, так можно перенести. Мы же все помним, как страна два часа ждала, когда стадион "Торпедо" чистили стадион под матч ЦСКА – "Спартак". Потому что перенести было нельзя и все матчи должны были в одно время начинаться. Но это же было хорошо, интересно (смеется). Когда объясняешь, что есть резервные дни, и они играются в середине недели. Возьмите себя, вы что-то лучше делаете, если это происходит постоянно, а не изредка?

– Да.

– И тут мы не поднимаем вопрос. Мы играем всего 31 матч. Мы зарплату платим не за столько матчей. Особенно за красные паспорта и все остальное (смеется). Ладно, в ЦСКА ребята играют в сборных, в еврокубках и набирается 50 матчей. А так клубы платят такие деньги и будут играть 34 матча, плюс Кубок надо поднимать. У нас он обезличивается. Для того чтобы не мы не посылали молодежь в Хабаровск, потому что на носу матч в Лиге чемпионов. И Бог с ним, как сыграем. А при двойных играх, так делать не будет, а все будет по нормальному. (Арман Мкртчян)