Евгений Фролов: «Я пришел в «Крылья Советов» с позитивным настроем»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился впечатлениями от перехода в самарский клуб.

— Я очень рад, что присоединился к такому большому клубу, — сказал Фролов клубному Youtube-каналу. — Когда был игроком «Оренбурга», приезжая на старый стадион «Металлург», он всегда был полным. В самаре очень любят футбол, умеют поддерживать свою команду.

Хочу помочь команде подниматься как можно выше, зарабатывать очки и любовь болельщиков.

— С кем из игроков вы уже знакомы?

— Денис Попович (смеется). На самом деле футбольный мир тесен, практически со всеми встречались на футбольном поле и в обычной жизни.

— Что думаете о Миодраге Божовиче?

— Слышал, что у него всегда позитивная атмосфера в команде, я и сам люблю пошутить. Люблю позитивный настрой. То, что Божович тренер здесь — это большой плюс для нас всех.

— Что думаете о положении в турнирной таблице?

— В Китае есть иероглиф, который обозначает кризис, но также и возможность. Так что для кого-то это возможность проявить себя, заработать имя, очки и любовь болельщиков. Я пришел сюда с позитивным настроем.