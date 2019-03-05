Евгений Бушманов: "Вторые команды сильно помогают игрокам адаптироваться во взрослом футболе"

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью "СЭ" рассказал, что вторые команды сильно помогают игрокам адаптироваться во взрослом футболе. Он также отметил, что из молодежного первенства, например, в "Ростов" футболиста не возьмут, так как он просто не сможет там играть, а после ФНЛ игрок будет готов ко взрослому футболу.

– Вы долго работали в "Спартаке-2", потом посмотрели на него со стороны. Есть ли смысл во вторых командах?

– Однозначно – да. Потому что переход из молодежного футбола во взрослый очень непрост. Вторые команды сильно помогают игрокам адаптироваться во взрослом футболе. Вспоминаю, что, когда мы только начинали со "Спартаком-2" во второй лиге, у нас была команда, состоящая из молодых футболистов, которые до этого выиграли молодежное первенство.

Однако на то, чтобы игроки адаптировались к уровню сопротивления, единоборств, ушло как минимум 4-5 месяцев. А переходить в основу "Спартака" сразу из молодежного первенства – очень сложно.

– Однако из тех, кто реально часто играл за "Спартак-2", в основной команде закрепился только Кутепов.

– Проект действует с 2013 года. Так не бывает, чтобы слепили команду и через год или два весь "Спартак" состоял из игроков "Спартака-2".

– Но тенденция должна быть.

– Тенденция есть. Вот вы говорите про Кутепова, который к тому же на чемпионате мира сыграл важную роль. Могу сказать по секрету, что в "Спартаке-2" мы говорили о том, что очень хотим, чтобы кто-то из наших игроков выступил на чемпионате мира 2018 года. Мы верили в то, что это возможно. Хотя тогда мы играли во второй лиге, еще никуда не вышли.

Кроме Кутепова можно назвать Тимофеева. Да, пока ему не удалось заиграть в "Спартаке", теперь он в "Крыльях". Но еще есть Максименко, Рассказов, Гулиев, Ломовицкий. Мы часто говорим о том, чтобы футболистов отдавали в аренды для игровой практики, но из молодежного первенства, например, в "Ростов" футболиста не возьмут. Он просто не сможет там играть. А вот после ФНЛ игрок будет готов ко взрослому футболу, на него можно будет рассчитывать. (Андрей Михайлов, Илья Андреев)

"Не жалею, что оставил Чалова в запасе". Евгений Бушманов – о молодежке, таланте Давыдова и силе Мелкадзе