"Этот поступок не красит "Арсенал" и Мирзова". "Ростов" указал на нарушения при трансфере игрока

"Ростов" выступил с официальным заявлением касательно перехода Резиуана Мирзова в "Спартак". Дончане заявляют, что тульский "Арсенал" нарушил правила ФИФА, проведя переговоры с футболистом без их участия. Мирзов играл в тульском клубе на правах аренды в прошлом сезоне.

"Клуб ознакомился с интервью спортивного директора "Арсенала" Андрея Рудакова. Оно вызвало у нас недоумение, так как в нем функционер с сожалением говорит о том, что Мирзов выбрал "Спартак", а не "Арсенал", несмотря на договорённости между тульским клубом и самим игроком.

Мы напоминаем господину Рудакову, который, к слову, в своем интервью совершил чистосердечное признание, что правилами РФС и ФИФА категорически запрещено вступать с игроками в переговоры без разрешения действующего клуба, а за подобное нарушение на клуб могут быть наложены достаточно серьёзные санкции. На момент переговоров между Мирзовым и "Арсеналом" у данного игрока был действующий контракт с "Ростовом".

При этом "Ростов" не давал согласия "Арсеналу" на переговоры с Мирзовым. В связи с этим "Ростов" оставляет за собой право обратиться в соответствующие инстанции РФС для защиты своих прав (пункт 1.2. статья 17 Регламента РФС по статусам переходов – клуб должен информировать о том, что хочет вступить в переговоры с футболистом).

Этот поступок не красит "Арсенал" и Резиуана Мирзова", – говорится в заявлении "Ростова".