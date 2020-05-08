«Это вкусно! И сплачивает команду». Евсеев рассказал о пользе пива

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в своем Instagram. 44-летний российский специалист рассказал о том, как вместе с командой проводит свободное время во время выходных дней на сборах.

«Сегодня пятница. Хотя все дни сейчас мало отличаются один от другого. Но раз вечер пятницы, давайте о несерьезном. На этом фото я в Австрии. В роли носителя традиций «Уфы». Во время сборов у команды обязательно бывает выходной. Чтобы зарядиться эмоциями, уйти от монотонности, да и просто перевести дух на фоне серьезных нагрузок. Местные пивовары привозят бочку пива, сваренного ими для команды, и главный тренер вместе с генеральным директором вбивают в нее кран, а потом разливают по бокалам свежее пиво. Традиция зародилась до меня, я был не против проложить ее. Весело. Эмоционально. Полезно. И вкусно! Выпить бокал-другой на горном воздухе? Почему нет? Это сплачивает команду. Объединяет игроков с руководством. Ребята могут поговорить друг с другом в легкой обстановке, высказать что-то. Новички получают порцию полезной информации. И работается потом веселее. Эмоции — одна из самых важных составляющих футбола», — подписал фото Евсеев.