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«Это просто шок». Жена Кокорина показала, что готовит и смотрит во время самоизоляции.

12:27
Дарья Валитова и Александр Кокорин. Фото Instagram
Дарья Валитова и Александр Кокорин. Фото Instagram
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Дарья Валитова, супруга форварда «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала новые фото и видео в сториз своего Instagram. Жена 29-летнего российского футболиста показала, что смотрит фильм «Заражение», а также занимается готовкой.

— «Заражение». Я смотрела этот фильм в 2011 году, и тогда, конечно, это, как казалось, была просто фантазия сценаристов, — написала Валитова. — Я правда не понимаю, как возможно, что этот фильм просто на 90% показывает события, которые происходят сейчас?! Шок, шок.

По последним данным в мире зафиксирован 937 941 случай заражения коронавирусом. на территории 203 стран. Умерших — 47 273 человека, выздоровело — 195 188.

На 2 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 235 человек, зафиксировано 30 летальных случаев.

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