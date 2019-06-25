"Это нонсенс!" Аленичев - о ситуации в "Енисее"

Бывший тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал о ситуации в клубе по ходу прошлого сезона. Команда по итогам чемпионата покинула премьер-лигу.

– Господин Рубцов (генеральный директор "Енисея". – Прим. В.К.) вызвал меня и сказал: "Дмитрий, в Махачкалу не летишь. Твои ассистенты – тоже. Но это не значит, что дальше работать не будешь". Ответил: "Хорошо, делайте, как считаете нужным". В итоге буквально через три-четыре дня после встречи в Каспийске мне позвонил губернатор Красноярского края Александр Усс, спросил: "Дмитрий Анатольевич, не ездить в Махачкалу – ваша инициатива?" Я ответил, что нет. После игры с "Анжи" еще встретились с Рубцовым, и он довел до меня, что продолжаю тренировать в "Енисей". Но, наверное, в тот момент всем стало ясно, что ситуация накалилась.

– Обычно в таких случаях с тренером и его штабом договариваются о прекращении трудовых отношений. Но этого не произошло. В чем тогда заключался смысл отправляться на выезд без главного тренера?

– Да это нонсенс! Впрочем, для такого руководителя, как Рубцов это, наверное, в порядке вещей. Действительно, раз доходит до отстранения, то клуб и тренерский штаб договариваются и расстаются, но господин Рубцов… Я ему говорил: "Денис Анатольевич, приму любое ваше решение, увольняйте, вопросов нет – мы же не в театре. Я приехал в профессиональную команду. Если хотите меня убрать – давайте сядем и переговорим".

А что происходило на самом деле? Рубцов либо встречался с нашими общими знакомыми, либо звонил им: "Попросите Аленичева, чтобы сам ушел сам". Ну так же не делается! (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Дмитрия Аленичева - здесь.