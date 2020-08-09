«Это не пенальти, как бомж говорю». Олимпийский чемпион Траньков поддержал «Спартак»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию и болельщик «Зенита» Максим Траньков прокомментировал судейство в матче первого тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).

— Это не пенальти, как бомж говорю! — написал Траньков в Twitter.