«Это не пенальти, как бомж говорю». Олимпийский чемпион Траньков поддержал «Спартак»
9 августа 2020, 23:15
Олимпийский чемпион по фигурному катанию и болельщик «Зенита» Максим Траньков прокомментировал судейство в матче первого тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).
— Это не пенальти, как бомж говорю! — написал Траньков в Twitter.
Это не пенальти, как бомж говорю! ???— Maxim Tran'kov (@xam_trankov) August 9, 2020
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