РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Это не пенальти, как бомж говорю». Олимпийский чемпион Траньков поддержал «Спартак»

9 августа 2020, 23:15
Теги:

Олимпийский чемпион по фигурному катанию и болельщик «Зенита» Максим Траньков прокомментировал судейство в матче первого тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).

— Это не пенальти, как бомж говорю! — написал Траньков в Twitter.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 51881
Все опросы
«Спартак» — «Сочи»: были ли два пенальти в ворота красно-белых?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир