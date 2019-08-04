"Это мой лучший гол!" Дзюба в шоке от передачи Азмуна

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 4-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) с улыбкой назвал свой гол лучшим в карьере. Форвард спас свою команду от поражения, забив на 91-й минуте с передачи Сердара Азмуна.

– Почему так долго держался счет 0:0?

– В первом тайме и у нас, и у них было много брака. Во втором уже захлестывали эмоции. Все ждали голевого пиршества, а в итоге и мы ошибались, и соперник ошибался. В этом плане гол раскрыл игру – обе команды сразу понеслись вперед. Но, думаю, мы все-таки были ближе к победе.

Кстати! Сегодня я забил лучший гол в своей карьере, потому что отдал передачу мне впервые Сердар Азмун. Это мой лучший гол! До сих пор в шоке, что Сердар кому-то отдал пас (улыбается). (Артем Рябовол)

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