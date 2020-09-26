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«Это его видение». Газизов о словах Геркуса, что в «Спартаке» нет единства

17:25
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Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов после победы над «Тамбовом» (2:0) в 9-м туре Тинькофф-РПЛ прокомментировал слова бывшего президента «Локомотива» Ильи Геркуса. В интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру Геркус заявил, что не видит в «Спартаке» единства.

— Можно ли этот матч назвать огненным?

Бывший президент &laquo;Локомотива&raquo; высказался о&nbsp;будущем &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;этом сезоне.«Пока не вижу в «Спартаке» внутреннего единства». Геркус дал интервью Рабинеру

— Хорошая игра. Чувствовали себя как дома, сумасшедшая поддержка. Все очень клево. Могу сказать, что «Тамбов» — очень организованная и сильная команда, с серьезным менеджментом и тренерским штабом. Победа над ними дорогого стоит.

— Илья Геркус сказал, что в «Спартаке» нет единства. Вы можете что-нибудь ответить ему?

— Я не буду ничего отвечать, это его видение. Он имеет право высказываться, Илья — большой менеджер, добился много в футболе.

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