«Это его видение». Газизов о словах Геркуса, что в «Спартаке» нет единства

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов после победы над «Тамбовом» (2:0) в 9-м туре Тинькофф-РПЛ прокомментировал слова бывшего президента «Локомотива» Ильи Геркуса. В интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру Геркус заявил, что не видит в «Спартаке» единства.

— Можно ли этот матч назвать огненным?

— Хорошая игра. Чувствовали себя как дома, сумасшедшая поддержка. Все очень клево. Могу сказать, что «Тамбов» — очень организованная и сильная команда, с серьезным менеджментом и тренерским штабом. Победа над ними дорогого стоит.

— Илья Геркус сказал, что в «Спартаке» нет единства. Вы можете что-нибудь ответить ему?

— Я не буду ничего отвечать, это его видение. Он имеет право высказываться, Илья — большой менеджер, добился много в футболе.