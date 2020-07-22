«Есть время выдохнуть». Карпин считает, что клубам дают мало времени, чтобы подготовиться к следующему сезону
21:30
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после завершения матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» посетовал, что у команд будет мало времени подготовиться к следующему сезону.
— Для восстановления сил мало. Мы много пропустили по разным причинам. Отдыхом этого назвать нельзя, — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер». — Есть время выдохнуть и начинать готовиться. Физическое состояние далеко от идеального.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи
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