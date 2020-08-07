«Есть валидол, валокордин». Актер Назаров написал стих перед стартом сезона РПЛ
15:34
Российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал стихотворение к предстоящему сезону чемпионата России.
Назаров выложил ролик со стихом в Instagram.
— Товарищ, верь! Чемпионат не даст мгновенного итога.
Готовьте задушевный мат для внутреннего монолога.
Интрига будет не одна, я обещаю вам качели,
И чашу горькую до дна допьют все те, кто не хотели.
Подарит первенство сюрприз. Какого рода? Знать вам рано.
Пока за бархатом кулис закрыты каверзные планы.
Прибавится в стране детей. В любви сдадутся недотроги.
Сгрызете ногти до логтей, утонете в слезах восторга.
Кто будет номером один — знать не хочу, в том нет резона.
Есть валидол, валокордин. Я полностью готов к сезону!
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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