«Есть валидол, валокордин». Актер Назаров написал стих перед стартом сезона РПЛ

Российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал стихотворение к предстоящему сезону чемпионата России.

Назаров выложил ролик со стихом в Instagram.

— Товарищ, верь! Чемпионат не даст мгновенного итога.

Готовьте задушевный мат для внутреннего монолога.

Интрига будет не одна, я обещаю вам качели,

И чашу горькую до дна допьют все те, кто не хотели.

Подарит первенство сюрприз. Какого рода? Знать вам рано.

Пока за бархатом кулис закрыты каверзные планы.

Прибавится в стране детей. В любви сдадутся недотроги.

Сгрызете ногти до логтей, утонете в слезах восторга.

Кто будет номером один — знать не хочу, в том нет резона.

Есть валидол, валокордин. Я полностью готов к сезону!