19:26 | Футбол — РПЛ

"Если ты не едешь к морю, море едет к тебе". ЦСКА анонсировал игру с "Сочи" убойным видео

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ЦСКА к матчу 5-го тура чемпионата России против "Сочи" подготовил анонсирующий видеоролик. В нем говорится о том, что посещение игры с краснодарским клубом равносильно отпуску на море. При этом не нужно много платить. 

Главный слоган: "Если ты не едешь к морю, море едет к тебе".  

 

ЦСКА - Сочи

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 5-й тур. "Динамо" - "Зенит", Глушаков vs "Спартак" и другие матчи
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