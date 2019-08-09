"Если ты не едешь к морю, море едет к тебе". ЦСКА анонсировал игру с "Сочи" убойным видео

ЦСКА к матчу 5-го тура чемпионата России против "Сочи" подготовил анонсирующий видеоролик. В нем говорится о том, что посещение игры с краснодарским клубом равносильно отпуску на море. При этом не нужно много платить.

Главный слоган: "Если ты не едешь к морю, море едет к тебе".