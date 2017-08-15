Еськов обслужит дерби "Спартак" – "Локомотив"

Назначены судьи и инспекторы на матчи 7-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Встречу "Спартак" – "Локомотив" обслужит арбитр из Москвы Алексей Еськов.
18 августа, пятница
"Тосно" – "СКА-Хабаровск": судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).
19 августа, суббота
"Урал" – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
"Спартак" – "Локомотив": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Игорь Федотов (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
"Рубин" – "Анжи": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
20 августа, воскресенье
"Амкар" – "Зенит": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
"Динамо" – "Уфа": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
"Ростов" – "Краснодар": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
21 августа, понедельник
"Ахмат" – "Арсенал": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
Дополнительная информация
- Сергей Карасев (судья)
- Владислав Безбородов
- Локомотив М (футбол)
- Алексей Еськов (судья)
- Спартак (футбол)
- Михаил Вилков
- Алексей Матюнин
- Сергей Иванов-мл. (судья)
- Владимир Москалев
- Павел Кукуян
баламошка
igogohruhru Спартак где-то во второй половине таблицы но уверен, что против них кто-то будет судить?///////////Где ты здесь ниже хоть одно такое утверждение увидел?!) Всё-таки немытые нереально тупые)
18:19
igogohruhru
Спартак где-то во второй половине таблицы но уверен, что против них кто-то будет судить?
18:12
баламошка
lordblack Интересно за кого этот ряженый бомж будет свистеть?/////////За Спартак, ибо паровозы рядом с немытыми.
17:57
lordblack
Интересно за кого этот ряженый бомж будет свистеть?
17:51
баламошка
Ну-ка, ну-ка!)) Все помнят, что этот красавчик Еськов сотворил на матче-открытии Распилки?)) По ходу ручной зенитчик сейчас будет убивать бедных паровозиков, ведь они наступают лазурным на пятки... Как его вообще после того матча оставили в РФПЛ?! Как, как?)) Админресурс, ёклмн))
17:27