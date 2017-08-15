Еськов обслужит дерби "Спартак" – "Локомотив"

Назначены судьи и инспекторы на матчи 7-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Встречу "Спартак" – "Локомотив" обслужит арбитр из Москвы Алексей Еськов.

18 августа, пятница

"Тосно" – "СКА-Хабаровск": судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

19 августа, суббота

"Урал" – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

"Спартак" – "Локомотив": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Игорь Федотов (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

"Рубин" – "Анжи": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

20 августа, воскресенье

"Амкар" – "Зенит": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

"Динамо" – "Уфа": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

"Ростов" – "Краснодар": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

21 августа, понедельник

"Ахмат" – "Арсенал": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).