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Экс-форвард «Зенита» Роденков вспомнил жизнь с Аршавиным на сборах

Алина Савинова
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Бывший форвард «Зенита» Юрий Роденков рассказал, каким был экс-футболист петербургского клуба Андрей Аршавин во время сборов.

«Время с Андреем очень полезное. У нас с ним было схожее амплуа, поэтому было интересно узнать, как и чем Аршавин живет, как готовится к играм и восстанавливается после них. Андрей всегда старался помогать нам, молодым ребятам. Поддерживал на тренировках, интересовался нашими делами вне поля. Вообще, все, что происходило со мной в «Зените», вызывало только самые радостные и приятные чувства. Тренировки на базе, те же два сбора в одном номере с Аршавиным...» — приводит Sport24 слова Роденкова.

Роденков выступал за «Зенит», «Аланию», «Луч-Энергию», «Балтику», «Енисей» и другие команды. Всего за карьеру он провел 259 матчей, в которых забил 20 голов. После завершения карьеры игрока Роденков стал диаконом храма в Красногвардейском районе Петербурга.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-18-eks-igrok-zenita-sluzhashchiy-v-tserkvi-vspomnil-zhizn-s-arshavinym-na-sborakh-andrey-vsegda-staralsya-pomogat
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

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Спартак

 9
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