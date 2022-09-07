«Торпедо» объявило о подписании молдавского полузащитника Каймакова
«Торпедо» и хорватский клуб «Славен Белупо» договорились о переходе полузащитника Михаила Каймакова.
Как сообщает пресс-служба московского клуба, 24-летний футболист арендован у хорватского клуба сроком на один сезон с правом выкупа.
Каймаков является игроком сборной Молдавии по футболу.
За «Славен Белупо» молдавский полузащитник в текущем сезоне сыграл 5 матчей и не отметился результативными действиями. Он перешел в команду в сентябре 2021 года.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.
Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/1374
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