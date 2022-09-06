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6 сентября, 19:14

ЭСК признала ошибочным назначение пенальти арбитром Бобровским в концовке матча «Торпедо» — «Ростов»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ян Бобровский (справа) и Егор Бабурин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным назначение пенальти арбитром Яном Бобровским в эпизоде с падением нападающего «Ростова» Николая Комличенко в штрафной площади «Торпедо» после контакта с защитником москвичей Олегом Кожемякиным в концовке матча 8-го тура РПЛ, пишет в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По мнению комиссии, первым в борьбе нарушал правила форвард гостей и в этой ситуации должен был быть назначен штрафной удар в пользу хозяев. Главный судья встречи получит неудовлетворительную оценку за работу в этой игре.

Арбитр на ВАР матча «Торпедо» — «Ростов» (0:1) Виталий Мешков будет наказан за то, что не указал Бобровскому на его ошибку в эпизоде с пенальти на Комличенко. Ему грозит дисквалификация минимум на 3-4 матча.

При этом, у ЭСК нет вопросов к Бобровскому относительно перебития 11-метрового. В обоих случаях вратарь «Торпедо» Егор Бабурин нарушал правила и раньше времени выходил из ворот во время удара (ни одна из его ног не оставалась на линии). Контролировал позицию голкипера боковой судья и делал это правильно.

Источник: https://t.me/karpinside/24295

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23%

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Николай Комличенко
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
Виталий Мешков
Ян Бобровский
11
9
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