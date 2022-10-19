Пивоваров опроверг слухи о возможном переходе Смолова в «Галатасарай»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии для «СЭ» опроверг слухи о том, что нападающий Федор Смолов мог перейти в «Галатасарай».
— Были слухи, что Смоловым интересуется «Галатасарай». Что-то приходило в клуб?
— Не было такого разговора.
32-летний футболист перешел в «Динамо» из «Локомотива» зимой 2022 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
В нынешнем сезоне Смолов провел за «Динамо» 14 матчей, забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.
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|13
|3
|3
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|
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|13
|1
|8
|4
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|
15
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|13
|2
|3
|8
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
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|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
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Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
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|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
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Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1
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