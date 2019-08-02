19:35 | Футбол — РПЛ

Эсекиэль Понсе: "Спартак" должен биться до конца в каждом турнире"

0
Обсудить

Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе заявил, что его команда должна биться до конца в каждом турнире. 

– Вы многое знали о чемпионате России и знали ли кого-то из игроков отсюда до того, как перешли сюда?

– Мой отец был очень рад за меня, он хочет, чтобы я развивался как футболист. Я слышал о многих футболистах "Зенита", а в "Спартаке" – это, безусловно, Луиз Адриану. Даже несмотря на то, что чемпионат не показывают по телевизору, многие люди отсюда на слуху.

– Можете понять, что за проект "Спартак" для вас сейчас?

– Прежде всего, задачи "Спартака" остаются неизменными – биться до конца в каждом турнире. С приходом новых игроков эти задачи будут нам по силам, надеюсь. Будем играть на победу в каждом матче. (Александр Рогулев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

Кто мог бы прямо сейчас возглавить "Спартак" вместо Кононова, чьей отставки требуют фанаты?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
Материалы других СМИ