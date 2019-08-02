Эсекиэль Понсе: "Спартак" должен биться до конца в каждом турнире"

Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе заявил, что его команда должна биться до конца в каждом турнире.

– Вы многое знали о чемпионате России и знали ли кого-то из игроков отсюда до того, как перешли сюда?

– Мой отец был очень рад за меня, он хочет, чтобы я развивался как футболист. Я слышал о многих футболистах "Зенита", а в "Спартаке" – это, безусловно, Луиз Адриану. Даже несмотря на то, что чемпионат не показывают по телевизору, многие люди отсюда на слуху.

– Можете понять, что за проект "Спартак" для вас сейчас?

– Прежде всего, задачи "Спартака" остаются неизменными – биться до конца в каждом турнире. С приходом новых игроков эти задачи будут нам по силам, надеюсь. Будем играть на победу в каждом матче. (Александр Рогулев)

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