Петкович — о ситуации с Промесом: «Тяжело говорить»

Экс-защитник «Спартака» Марко Петкович рассказал «СЭ» об общении с бывшими одноклубниками.

— С кем-то общаетесь до сих пор?

— С Джикией, Промесом, Самедовым, многими другими (смеется).

— Слышали о ситуации с Промесом?

— Конечно, слышал. Не хочу говорить про это. Это особая проблема. Очень тяжело говорить об этом.

Петкович выступал за «Спартак» с лета 2017 по январь 2019 года. В составе красно-белых он провел 16 матчей и выиграл Суперкубок России.