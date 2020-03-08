Ещенко рассказал о работе с Тедеско

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от работы с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.

— Я прекрасно понимаю, что не буду играть в каждом матче. Да и не смог бы, наверное, — цитирует Ещенко официальный сайт «Спартака». — При схеме с тремя центральными защитниками моя позиция требует огромной энергии: нужно и прессинговать, и защищаться, и в атаку подключаться. Но помочь готов всегда.

— У вас богатый опыт игры под руководством различных тренеров. Тедеско смог чем-нибудь удивить?

— Я интересовался у Доменико и его помощников их опытом и видением подготовки команды. На первом сборе у нас были только нагрузки, никаких матчей. В Германии многие клубы проводят сборы по такому принципу: сначала бегают — и только потом начинают играть.

— Молодые игроки говорят, что эти сборы были очень тяжелыми.

— А с чем они могут их сравнить? Только недавно из дубля и «Спартака-2» пришли! Бакаев? Ну, в Туле, наверное, столько не бегают... У нас действительно хватало физических нагрузок. На первом сборе для меня было в новинку тренироваться десять дней практически без мяча. Но именно поэтому в матче с «Динамо» мы прессинговали на 85-й минуте. Подготовка принесла свои плоды!

— Про Доменико говорят, что мало кто из тренеров уделяет столько времени тактике.

— Я играл в сборной при Капелло, так что у меня подобный опыт имеется. Доменико говорит правильные вещи и не берется за все подряд. Мы поступательно изучаем его систему. Все упражнения заточены на то, чтобы прийти к тому футболу, который хочет видеть главный тренер. Для этого Тедеско проводит с игроками личные беседы по игре.