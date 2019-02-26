Ещенко и Ребров отправились в Италию на плановый осмотр

Защитник и вратарь "Спартака" Андрей Ещенко и Артем Ребров вылетели в Италию, где сегодня пройдут плановый медицинский осмотр, сообщает официальный сайт красно-белых.
Сегодня подопечные Олега Кононова начали на своей базе в Тарасовке подготовку к домашнему матчу 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Тренировочный день команда начала в тренажерном зале. Затем тренерский штаб провел теоретическое занятие, а после этого игроки поработали на поле.
К команде присоединились защитники Артем Мамин и Павел Маслов, а также, хавбек Наиль Умяров. В общей группе с ограничениями работал игрок обороны Николай Рассказов.
Матч "Спартак" - "Краснодар" состоится в воскресенье, 3 марта, на "Открытие Арене". Начало встречи в 19:00 по московскому времени.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2019-02-26-obratnyy_otschet_spartak_pristupil_k_trenirovkam_v_tarasovke/