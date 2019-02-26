Ещенко и Ребров отправились в Италию на плановый осмотр

Защитник и вратарь "Спартака" Андрей Ещенко и Артем Ребров вылетели в Италию, где сегодня пройдут плановый медицинский осмотр, сообщает официальный сайт красно-белых.

Сегодня подопечные Олега Кононова начали на своей базе в Тарасовке подготовку к домашнему матчу 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром".

Тренировочный день команда начала в тренажерном зале. Затем тренерский штаб провел теоретическое занятие, а после этого игроки поработали на поле.

К команде присоединились защитники Артем Мамин и Павел Маслов, а также, хавбек Наиль Умяров. В общей группе с ограничениями работал игрок обороны Николай Рассказов.

Матч "Спартак" - "Краснодар" состоится в воскресенье, 3 марта, на "Открытие Арене". Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка