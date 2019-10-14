«Эрцгебирге» объявил о переходе тренера вратарей Макса Урванчки в «Спартак»

Немецкий «Эрцгебирге», выступающий во второй бундеслиге, объявил о переходе тренера вратарей Макса Урванчки в «Спартак», информирует пресс-служба клуба.

Сообщается, что специалист в минувшие выходные попросил руководство клуба отпустить его в московскую команду. Просьба была удовлетворена.

— Мы желаем Максу всего наилучшего на его дальнейшем пути, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что сегодня красно-белые должны официально объявить о назначении немецкого специалиста Доменико Тедеско. Контракт заключат на 2 года и 9 месяцев с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон с учетом бонусов за достижения.

«Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 14 очков.

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