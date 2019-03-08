"Енисей" вернет форму и бутсы завтра утром

"Енисей", прилетевший в Самару на матч 19-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" без багажа, получит его завтра утром. Ранее стало известно, что "Аэрофлот" не довез вещи по маршруту Сочи – Москва – Самара. В багаже была форма и бутсы.

– "Аэрофлот" привезет клубный багаж (форма, бутсы и т.д.) сегодня рейсом, который прибывает в Самару в 00:55. Едем рано утром забирать, – говорится в сообщении клуба.