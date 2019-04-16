Электрик кафе: "После конфликта я вывел компанию Кокорина и Мамаева через заднюю дверь. Агрессии в мою сторону не было"

В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Александр, который является сотрудником "Кофемании". Вопросы ему задал Адвокат подсудимых Андрей Ромашов.
Сегодня проходит заседание по делу с участием нападающего "Зенита"Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара"Павла Мамаева и футбольного тренера Александра Протасовицкого.
- Вы сообщили, что слышали нецензурную брань только от ребят. Это правильно?
- Возможно, еще слышал от персонала. Не говорил, что только от ребят. Из этой кучи слышал брань.
- Удар стулом наблюдали?
- Нет.
- А что происходило, когда вы подошли к месту конфликта?
- Персонал пытался оттеснить ребят от двух человек, которые стояли в углу.
- Момент драки не видели?
- Нет, не видел. О драке только со слов знаю.
- Вы наблюдали за происходящим до вывода ребят из ресторана?
- Да, минут через 20-30 я выпроводил ребят на улицу. С их стороны ко мне не было агрессии.
- А в отношении сотрудников и других посетителей?
- Не обращал внимания.
- То есть признаков агрессии не наблюдали?
- Никаких признаков агрессии там не было.
- То есть, просто переругивались?
- Это мягко сказано.
- Скажите пожестче.
- Ругались.
- Сколько стулья в вашем кафе могут прослужить?
- Могут и десять, а могут и год, если так варварски относиться. Я работаю 4 года.
- Был ремонт других стульев за то время, пока работаете?
- Да, укреплял спинки, сиденья. Подтягиваю болты, саморезы.
- Акты составляете по поводу ремонта?
- Если говорит управляющий, то да. Если надо списать что-то.
- Стул вам тот самый кто передал на ремонт?
- Менеджер.
- А как ее зовут?
- Лия Шувалова. Вроде бы.
- В какой день она вам передала стул?
- Или в этот же день после обеда, или на следующий день утром.
- Где передача состоялась?
- Стул стоял отдельно, в проходе.
- В этот день, или на следующий?
- Я не помню. Или в этот день, или на следующий.
- А что вам сказала менеджер?
- Возможно, этот стул принял участие в конфликте.
- Возможно?
- Да.
- Зачем она вам сказала это?
- Не знаю.
- Стул был не пригоден?
- Нет, на нем сидеть нельзя было. Там вырвано было три самореза.
- А саморезы сохранились старые?
- Нет. Там были же отверстия и я вкрутил более широкие саморезы. Минут 40-час у меня ремонт занял. Вернул стул, отдал в зал кому-то из официантов.
- А почему не Лии?
- А это не обязательно было.
- Что потом было?
- Стул изъяли сотрудники полиции. У меня спросили - этот стул или нет? Я сказал: возможно, этот.
- Стул продолжал шататься?
- Он устойчив был.
- Когда изымали стул и составляли протокол, вы видели, чтобы индивидуальные признаки стула были занесены в протокол?
- Не видел протокол. (Дмитрий Зеленов)