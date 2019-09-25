Экспертиза не считает расистским твит фаната ЦСКА, назвавшего Луиза Адриану обезьяной

Лингвистическая экспертиза признала, что твит болельщика ЦСКА, журналиста Андрея Малосолова, не содержит признаков расизма и возбуждения ненависти. Во время матча между «Спартаком» и ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии на поле произошли две стычки Кирилла Набабкина и Луиза Адриану. Набабкин получил за обе по желтой карточке и был удален. Малосолов написал в Twitter «Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время».

Позднее стало известно, что гендиректор «Спартака» Томас Цорн подал на Малосолова заявление в прокуратуру.

«Отвечая на вопросы, поставленные в адвокатском запросе в интересах Малосолова Андрея Владимировича, Капиталина Кокшенева, опираясь на методы лингвостилистического, семантического и дискурс-анализа, выявила: в твите Малосолова А. В. отсутствуют какие-либо семантические, коннотативные или иные особенности, характеризующие его как направленный на возбуждение ненависти либо вражды в отношении кого-либо, в том числе как представителя какой-либо группы лиц (расовой, национальной), а также на оскорбление личности по расовым признакам», — приводит «РИА Новости» заявление экспертизы, которую проводила доктор филологии Капитолина Кокшенева.

Отмечается, что «считать автора сообщения в Twitter Малосолова А. В. «расистом» на основании данного текста нет никакой текстологической семантической (смысловой) возможности, данный текст не отражает совокупной системы миропонимания, каковым является расизм».