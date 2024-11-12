Боккетти заявил, что не смог бы перейти в «Зенит» даже за большие деньги

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшемся трансфере в «Краснодар».

— После «Спартака» вы могли перейти в «Краснодар». Почему трансфер не состоялся?

— У меня был разговор с Владимиром Хашигом (генеральный директор «Краснодара». — Прим. «СЭ»). Но больше — ничего. Уже не помню всех деталей, но после я решил вернуться в Италию.

— Тогда вы вообще видели себя в каком-то другом клубе, кроме «Спартака»?

— Думаю, это могло стать причиной. Я же долгое время играл за «Спартак». Решил, что лучше не играть против красно-белых, а вернуться в Италию.

— Даже за большие деньги? Например, в «Зените».

— Никогда. Но я не могу осуждать других. Это личное дело каждого.

Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013 года по июль 2019 года. В июле 2021 года итальянец завершил карьеру футболиста.