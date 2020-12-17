Экс-защитник ЦСКА Пономарев: «Сегодняшняя игра может приостановить отставку Гончаренко»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу армейцев в матче против «Ростова» (3:1).

«Не ожидал, что в конце сезона так сыграют. Последние матчи были очень тяжелыми и напряженными, с натягом; футболисты двигались плохо. Сейчас какая-то легкость появилась. Возможно, сегодняшняя великолепная игра приостановит отставку Гончаренко. В любом случае, выиграли середину поля, надежно сыграли в обороне. Все четыре защитника были на местах. Поставили наконец-то Фернандеса на место, чтобы зону он закрывал, и все у них получилось. В полузащите очень хорошо действовал Дзагоев, неплохо помогал ему Ахметов. А впереди Чалов наконец-то заблестел.

Долго мы ждали этого момента. Даже не момента, я думал вообще, что потеряется, а он нашел себя, молодец. Я сколько критиковал его за то, что он слабо двигается. Теперь он хорошее движение поймал. Очевидно, стала лучше физподготовка, голова стала лучше соображать, Влашич ему хорошо помогает и подыгрывает. Если Чалов с такой игрой придет в сборную, то тогда будет все в порядке. Армейцы вмешались в призовую тройку и составят хорошую конкуренцию «Зениту» на следующий год».

В составе московских армейцев хет-трик сделал Федор Чалов.

(Екатерина Звенигородская)