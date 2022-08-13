Циннбауэр объяснил, почему вратарь «Локомотива» Худяков вышел в стартовом составе на матч с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр после матча 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) объяснил, почему в стартовом составе выходит голкипер Даниил Худяков.

— Почему который матч на ворота выходит Худяков?

— Вам показалось, что он плохо сыграл?

— Мне показалось, что он играет хуже, чем в прошлом сезоне. По моему мнению, он еще слишком молод, надо дать шанс Гильерме.

— Главный тренер смотрит на состояние игроков на тренировках. Сейчас у нас отдается предпочтение Худякову. Но я очень рад, что у нас есть такой опытный вратарь, как Гильермо. Это здоровая конкуренция. У нас есть игровая неделя, посмотрим, как будут выглядеть оба вратаря, потому будем принимать решение.

— Вы потеряли много очков на старте сезона, но вам никто не даст все время проигрывать. Можете сказать, что вы сделали все возможное от себя, показали свой максимум?

— Самое главное — получить хороший результат. Как тренер, который входит в команду, я могу сказать, что и тренер, и игроки должны на 100% отдаваться. Мы могли гораздо лучше сыграть, но не могу сказать, что все те игры, которые мы сыграли, были однозначно плохими. У Баринова красная, Фассон травмировался, у Ненахова тоже травма. Нам из не хватало, но тех игроков, которые у нас живы-здоровы, их вполне хватает для реализации поставленных задача. Вы сам видели, как Карпукас сегодня играл. С помощью молодых игроков мы можем затыкать тех позиции, на которых возникает проблемы.

В матче с «Крыльями Советов» 18-летний вратарь московского клуба отразил удар с пенальти на 8-й минуте встречи.