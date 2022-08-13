Циннбауэр объяснил, почему вратарь «Локомотива» Худяков вышел в стартовом составе на матч с «Крыльями Советов»
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр после матча 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) объяснил, почему в стартовом составе выходит голкипер Даниил Худяков.
— Почему который матч на ворота выходит Худяков?
— Вам показалось, что он плохо сыграл?
— Мне показалось, что он играет хуже, чем в прошлом сезоне. По моему мнению, он еще слишком молод, надо дать шанс Гильерме.
— Главный тренер смотрит на состояние игроков на тренировках. Сейчас у нас отдается предпочтение Худякову. Но я очень рад, что у нас есть такой опытный вратарь, как Гильермо. Это здоровая конкуренция. У нас есть игровая неделя, посмотрим, как будут выглядеть оба вратаря, потому будем принимать решение.
— Вы потеряли много очков на старте сезона, но вам никто не даст все время проигрывать. Можете сказать, что вы сделали все возможное от себя, показали свой максимум?
— Самое главное — получить хороший результат. Как тренер, который входит в команду, я могу сказать, что и тренер, и игроки должны на 100% отдаваться. Мы могли гораздо лучше сыграть, но не могу сказать, что все те игры, которые мы сыграли, были однозначно плохими. У Баринова красная, Фассон травмировался, у Ненахова тоже травма. Нам из не хватало, но тех игроков, которые у нас живы-здоровы, их вполне хватает для реализации поставленных задача. Вы сам видели, как Карпукас сегодня играл. С помощью молодых игроков мы можем затыкать тех позиции, на которых возникает проблемы.
В матче с «Крыльями Советов» 18-летний вратарь московского клуба отразил удар с пенальти на 8-й минуте встречи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|4-12
|3
|
14
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|4
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0