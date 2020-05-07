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Экс-врач «Спартака»: «Почему закрывают парки и лесопарки? Почему просто нельзя выйти подышать воздухом?»

16:00
В Москве на время карантина закрыты все парки. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В Москве на время карантина закрыты все парки. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов не понимает, почему в Москве ужесточают меры в связи с коронавирусом.

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— Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в городе режима ношения масок и перчаток в общественных местах, начиная с 12 мая. Власти же сами себе не враги?

— Маска должна спасать только в местах массового скопления людей. Вот только в этом случае она может помочь. А в остальном только затрудняет дыхание. Кроме того, это скопище микробов.

Не понимаю, почему закрывают парки и лесопарки. Почему нельзя просто выйти подышать воздухом? Люди пожилого возраста, если сидят дома без движения в малогабаритных квартирах, могут получить пневмонию...

— Скорее всего, сезон в РПЛ не будет доигран.

— Здесь у каждого государства свой путь. Все зависит от решения правительства. Мне сложно что-либо комментировать. Надо быть просто законопослушными. (Виталий Айрапетов)

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