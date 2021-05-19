Дмитрий Комбаров заявил, что мечтает вернуться в «Спартак» в роли главного тренера

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью «СЭ» заявил, что хотел бы однажды вернуться в команду в качестве главного тренера.

— Многие болельщики «Спартака» называют вас легендой клуба.

— Огромная благодарность им за все. Я всегда чувствовал их поддержку и теплое отношение к себе. Спасибо им большое!

— Вы хотите вернуться в «Спартак»?

— Конечно. Я мечтаю об этом. Не исключаю такой возможности. Если будет предложение — с удовольствием бы это сделал.

— В роли тренера?

— Да, и не только. Возможны разные варианты. «Спартак» — это огромная семья и структура. Есть много должностей, на которых можно работать.

Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год. В составе красно-белых футболист стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также серебряным и бронзовым призером РПЛ.

(Владислав Флегонтов, Владимир Пушкарев)

Полностью интервью Дмитрия Комбарова можно прочитать на сайте «СЭ»