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Николич — о возможном продлении Баринова: «Это будет правильно! Капитан играет очень важную роль»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в комментарии для «СЭ» высказался о возможном продлении контракта с капитаном железнодорожников Дмитрием Бариновым.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил «СЭ», что с представителями Баринова по возможному продлению контракта намечены встречи.

«Прекрасная новость! Перед началом второй части сезона я говорил, что «Локомотив» очень качественная команда. Россияне в команде — это правильно! Все это ведет к тем результатам, атмосфере, которую мы видим! Я слежу за результатами «Локо». Баринов, как капитан команды, играет очень важную роль. Когда была эта ситуация с «Бешикташем», я ему говорил — он примет правильно решение. Если он останется в команде, это будет правильно», — сказал Николич «СЭ».

Действующее соглашение 26-летнего Баринова с «Локомотива» рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей за железнодорожников, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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Квинси Промес

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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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